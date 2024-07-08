環球晶營收／上半年304億 第2季度營收季增1.58%

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶圓（6488）8日公告六月營收，合併營收達53.4億元，月增率2.66%，年增率-15.32%。環球晶圓今年第２季合併營收達153.3億元，較第1季成長1.58%，年增率-14.36%。2024年上半年環球晶圓的累計合併營收為304.1億元，較去年同期減少16.71%。

環球晶圓近期雖受到駭客攻擊，致部分廠區的生產及出貨時程受到影響，少數未能及於6月出貨的產品已調整至第3季初出貨，然而第2季營收仍較首季有所成長。由於終端需求復甦程度及力道不均，客戶仍在持續消化庫存，惟消化速度比預期緩慢。

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封裝技術預期將持續帶動半導體晶圓用量增長，環球晶圓謹慎樂觀看待未來營收成長，預期今年下半年表現將比上半年更加健康。