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中美晶營收／上半年近400億 關鍵領域布局效益浮現

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。記者鐘惠玲/攝影
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。記者鐘惠玲/攝影

中美晶（5483）8日公告六月營收，合併營收達68.2億元，月增率1.38%，年增率-5.21%。中美矽晶今年第2季的合併營收為199億元，較第1季成長1.04%，年增率-2.08%。中美矽晶2024年上半年營收達395.9億元，接近400億大關，顯見其在關鍵領域佈局的綜效已逐漸發酵，為整體事業版圖增添更強的競爭優勢和成長潛力。

在再生能源方面，隨著夏季用電量大增及綠電需求在國家能源政策和產業推升下不斷增加，中美矽晶看好綠電市場前景，持續擴展再生能源範疇。除了太陽能電池、模組及電廠事業，中美矽晶亦致力為客戶提供多樣化的低碳電力，涵蓋風力、水力及太陽能等能源，以綠電整合銷售滿足客戶需求、提供完整的能源解決方案，為客戶在全球永續浪潮中奠定能源基礎。

此外，中美晶近年成功轉型與多角化投資佈局斬獲豐碩成果。集團主要營收除了環球晶圓的半導體晶圓外，更擴展至再生能源、半導體汽車元件、特殊氣體、化合物材料及化學材料等多項產品領域。其中，集團內關係企業台特化、宏捷科及朋程營運持續成長。

朋程（8255）深耕車載功率半導體，除了電動車持續精進之外，燃油車為了加強競爭力、積極強化效率，因此 LLD（高效能二極體）與 ULLD（超高效率二極體）銷售強勁，以及晶圓代工廠茂矽併入營收等因素，推動上半年營收較去年同期增加53%；宏捷科（8086）為全球第二大砷化鎵專業晶圓代工廠，2024年上半年營收已逼近去年全年水準，年增近200%；台特化（4772）則專注於半導體特殊氣體材料的研發、生產與銷售服務，預計於今年下半年掛牌上櫃，2024年上半年營收相較去年成長96%。

展望未來，中美晶集團將持續在半導體、汽車元件及再生能源等關鍵領域偕同關係企業一起努力發揮綜效，共創營運佳績。

中美晶 營收

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