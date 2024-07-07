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唐榮、燁聯利多加持

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國際不銹鋼市場緩步回溫，亞洲最重要的料源供應青山集團調漲報價，每公噸提高15美元，上游廠唐榮（2035）、燁聯行情獲得支撐，由於需求仍顯虛弱，市場對後市表現尚無統一定論，且看且走。

上櫃不銹鋼廠主管表示，在大陸不銹鋼期貨價格墊高，有效帶動現貨行情下，不銹鋼原料與成品價格獲重要支撐，抗跌能量加大。

不銹鋼廠主管說，亞洲最重要不銹鋼料源廠青山最新的304熱、冷軋期貨價格上調每公噸人民幣100元，印尼青山對台灣304不銹鋼熱軋價格每公噸上漲15美元。

商情顯示，雖然印尼青山不銹鋼新報價提漲，但國內流通市場交易氛圍仍有疑慮，追價氛圍冷靜，主要還是需求延宕，除非有即時性買盤，現買現賣過手交易直接賺價差，否則通路商仍不願囤積庫存。

面對不銹鋼行情走進上坡道路，上櫃上游廠唐榮、燁聯妥適對應。日前唐榮股東會改選11席董事，其中泛官股取得七席、民股義聯集團四席，預計短期內將選出新任董事長，對不銹鋼產銷有望展開新願景。

不銹鋼 唐榮 燁聯

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