快訊

國會改革釋憲案 急件通知立院挨批插隊 憲法法庭澄清

清大生辱罵同學「延畢的垃圾」 法官這原因判無罪

美而快上季有望賺錢

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

美而快（5321）受惠實體店陸續開出，公司預期第2季有望轉虧為盈，下半年重回成長軌道。

美而快表示，正積極拓展實體商場門市，年初包括台北信義ATT店、台中文心森林店，以及台北南西店等三間UR Living複合商場相繼開幕，每月合計穩定貢獻超過7,000萬元營收；5月中旬甫開幕的台北南西店受惠OMO商業模式效益，及中山商圈的人潮與時尚風氣，開幕繳出單月2,000萬元的銷售業績。

就基本面來看，美而快昨（7）日公布6月合併營收2.88億元，月減4.43%，年減0.42%；第2季合併營收8.74億元，季成長21%，年減5%；上半年合併營收16億元，年減7.8%。

受開店初期造成營業費用與固定成本增加，以及租金及費用等影響，美而快去年第4季及今年第1季都出現虧損，每股淨損各為0.91元、0.77元。隨著實體店陸續開出，挹注營收獲利，美而快看好第2季有望轉虧為盈。

美而快指出，暑假旺季以及海外遊客來台旅遊帶來的商機，預期整體營運表現將逐步回升。在「服飾X網紅X電商」的事業核心主軸不變下，持續加大力度拓展UR Living複合式實體商場門市數，預計下半年再開六間，全年實體店門市數量將達十間，營收占比有望提升至三成。

營收 電商

延伸閱讀

萌翻暑假！dtto friends主題快閃店松菸登場 NewJeans官方周邊新品免出門一鍵下單

延續夏戀嘉年華熱度 花蓮商圈業者盼暑假活動吸引人潮

暑假暢玩3聯票！ 「台北101觀景台 X 3大優惠套票」動物園看可愛動物、貓纜一日無限搭、走訪圓山東密道

美而快第2季營收優於第1季 力拚轉虧為盈重回成長軌道

相關新聞

瑞耘 6月營收增近一成

瑞耘（6532）公布6月合併營收6,472萬元，攀上近九個月高點，月增9.2%，年增40%。展望2024年半導體產業景氣...

上櫃宣導 推企業一把

櫃買中心為了協助更多優質企業上（興）櫃，與勤業眾信聯合會計師事務所共同在台中舉辦「上（興）櫃宣導說明會」，透過直接面對面...

半導體產業日 法人捧場

櫃買中心與富邦證券共同舉辦「半導體產業日」法人說明會，邀請家登（3680）、廣穎以及世界三家等上櫃公司進行七場次的會議，...

唐榮、燁聯利多加持

國際不銹鋼市場緩步回溫，亞洲最重要的料源供應青山集團調漲報價，每公噸提高15美元，上游廠唐榮（2035）、燁聯行情獲得支...

美而快上季有望賺錢

美而快（5321）受惠實體店陸續開出，公司預期第2季有望轉虧為盈，下半年重回成長軌道。

暑假旺季來臨…眼球概念夯 旺季添動能

生醫族群進入第3季銷售旺季，受惠暑假旺季來臨，眼球概念股成為市場銷售領頭羊，其餘保健品、製藥、CDMO等次族群第3季出貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。