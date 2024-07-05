系微 5月每股賺0.32元
系微（6231）近期股價波動異常達公布資訊規定，昨（5）日公布5月財務數字，稅後純益年增528.76%，單月每股純益（EPS）達0.32元。
系微5月營收1.02億元、年增13.91%，稅前淨利0.15億元、年增321.2%，稅後純益0.12億元。
系微今年4月及5月合併營收達2.19億元、年增20.53%，稅前淨利0.37億元、年增242.55%，稅後純益0.3億元、年增431.34%，合計EPS達0.79元。
系微本波股價自6月28日起漲，連續上漲四日，7月4日跌停，5日又攻上漲停，終場收在436元，上漲39.5元。
展望後市，隨著PC產業今年重回成長軌道，系微營運也持續向上，在新世代AI PC陸續出貨下，系微看好搭載高通（Qualcomm）CPU的新品動能。
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