群聯6月營收微減 展望樂觀

NAND控制晶片暨儲存解決方案整合服務大廠群聯（8299） 昨（5）日公布6月營收為53.61億元，月減0.3%，年增56%，創歷年同期新高。

群聯電子執行長潘健成表示，零售儲存市場已出現築底現象，NAND原廠看好企業級SSD儲存需求強勁，行動儲存容量持續上升，原廠對NAND的市場價格呈現堅定態度。

群聯營收

群聯今年前六個月營收324.21億元，年成長達61% ，為歷史同期營收次高。

群聯指出，6月PCIe SSD控制晶片總出貨量年增率達79%，今年前六個月，整體NAND儲存位元數總出貨量年成長率達54%，為歷史同期新高，整體NAND儲存市場需求朝正面好轉的趨勢不變。

潘健成表示，雖然零售儲存市場需求放緩，但各家廠商在台北國際電腦展後，推出各種新規格儲存產品，刺激整體需求，零售儲存市場出現築底現象；NAND原廠表示企業級SSD儲存需求強勁，行動儲存容量持續上升，支撐市場價格。

潘健成補充，群聯目前全方位NAND儲存產品中，包含全球首款DRAM-Less PCIe 5.0 SSD控制晶片E31T、全球首款單晶片原生USB 4.0儲存控制晶片U21、全台首款PCIe 5.0 Retimer PS7201等，已獲客戶支持。企業級SSD產品PASCARI需求愈來愈好，有非常多的企業級SSD的Design-in合作案進行中；此外，群聯的aiDAPTIV+方案也持續擴大生態圈與應用導入案例，對營收帶來貢獻。