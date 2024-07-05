IC設計廠6月營收多攀升 信驊衝20個月高

IC設計及特殊應用晶片廠智原、聯詠、威鋒、創意及信驊6月營收同步較5月攀高。創意6月營收新台幣26.73億元，為18個月來新高；信驊營收達5.04億元，創20個月來新高。

特殊應用晶片廠智原6月營收9.17億元，月增5.25%，年減6.98%，為今年新高水準。第2季營收26.49億元，季增2.73%；累計上半年營收52.27億元，年減15.4%。

智原第2季業績表現符合預期，受惠先進製程效益，客戶委託設計（NRE）業務營收續創新高，矽智財（IP）業務營收較第1季小幅成長，量產業務持續受到庫存調整影響，業績小幅下滑。

面板驅動IC廠聯詠6月營收84.63億元，月增0.29%，年減16.31%。第2季營收252.31億元，季增3.28%；累計上半年營收496.58億元，年減8.62%。

聯詠第2季營運表現符合預期，季營收順利落在244億至255億元目標區間。在國際賽事刺激下，電視需求相對較好。

高速傳輸介面晶片廠威鋒6月營收1.75億元，月增9.23%，年減10.87%，為7個月新高。第2季營收4.95億元，季增26.39%；累計上半年營收8.86億元，年減8.19%。

因高通膨及中國市場動能較疲弱影響，威鋒認為今年營運難以大幅成長，不過第2季業績表現如預期優於第1季，預期下半年將優於上半年。

特殊應用晶片廠創意6月營收26.73億元，月增13.59%，年增10.3%，為18個月來新高。第2季營收67.19億元，季增18.09%；累計上半年營收124.1億元，年減5.38%。

創意第2季營運表現符合預期，季增幅度落在預估的16%至19%區間，NRE及量產業績同步成長，其中，NRE業績成長力道相對較大。

遠端伺服器管理晶片廠信驊6月營收5.04億元，月增15.96%，為20個月來新高。第2季營收13.56億元，季增33.8%；累計上半年營收23.69億元，年增75.59%。

受惠傳統伺服器需求回溫，AI伺服器訂單同步增長，信驊第2季營收超越原估的10.58億至11.34億元水準，預期第3季可望較第2季再成長。