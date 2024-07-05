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系微股價波動劇烈 公布5月 EPS 達0.32元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）因近期股價波動異常達公布資訊規定，故公布今年5月簡易財務數字，稅後純益年增528.76%，單月每股純益（EPS）達0.32元。

系微公布今年5月營收1.02億元、年增13.91%，稅前淨利0.15億元、年增321.2%，稅後純益0.12億元、年增528.76%，單月每股純益（EPS）達0.32元。

累計系微今年4月及5月合併營收達2.19億元、年增20.53%，稅前淨利0.37億元、年增242.55%，稅後純益0.3億元、年增431.34%，合計EPS達0.79元。

系微本波股價自6月28日起漲，連續上漲四日，7月4日打入跌停，5日漲停，終場收在436元，上漲39.5元。

展望後市，隨著PC產業今年重回成長軌道，系微營運也持續向上，在新世代AI PC陸續出貨下，系微看好搭載高通（Qualcomm）CPU的新品動能。

系微總經理莊鈴文日前指出，下半年在AI PC新品帶動，加上伺服器業務增長，預估整體營運將優於上半年，呈逐季增長，全年營收將優於去年。

針對NB業務，莊鈴文表示，去年PC產業去化庫存，今年市場回到正常狀況，預期今年NB業務將回到疫情前狀況。對高通新一波AI PC產品，公司投入大量研發資源，在高通BIOS的AI PC市占率達八成，在英特爾、超微（AMD）NB市占率也在五至六成區間，且持續成長。

AI 系微

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