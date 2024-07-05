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聯寶Q2營收1.27億元 季增10.5％ 創公發以來同期次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶電子董事長譚明珠。圖／聯寶提供。
聯寶電子董事長譚明珠。圖／聯寶提供。

聯寶（6821）於今日公布2024年6月合併營收達4，463萬元，月增3.6%，受惠磁性元件業務逐步走出谷底，隨著客戶陸續恢復訂單拉貨力道，推升聯寶單月合併營收已連續三月逐月成長表現，2024年第2季合併營收1.27億元，季增10.5%，並創公發以來同期次高。

聯寶表示，受惠旗下PoE（乙太網路供電）電源類變壓器、LAN類網路變壓器等磁性元件產品保持一定出貨表現，再加上觀察網通產業積極拓展印度5G FWA（固定無線寬頻），推升聯寶磁性元件業務訂單出貨增溫，第二季磁性元件銷售季增20.91%。

聯寶指出，目前旗下磁性元件、無線充電兩大業務接單仍保持正向成長態勢，包括網通相關客戶積極佈局南亞市場，以及開發DOCSIS 4.0、Wi-Fi 7技術新品等，帶動磁性元件業務接單提振﹔另於無線充電方面，因應英國、澳洲、韓國等地區客戶將於下半年陸續啟動Qi 2.0多合一磁吸無線充電新品上市計畫，同時拓展無線充電應用於健身器材領域接單有成，聯寶仍積極優化生產效率、增加備料及密切掌握原料交期，有信心創造未來良好銷售表現。

展望未來營運，隨著歐洲、美國與南亞地區磁性元件訂單需求提升，加上積極拓展無線充電業務接單量能持續擴大，以期帶動未來營運良好表現，此外，今年下半年起Qi 1.2.4前一代無線充電規格產品將停止生產，催化國際主要消費性品牌、經銷通路於Qi 2.0無線充電產品上市計畫，並帶動Qi 2.0市場滲透率逐步增加，挹注旗下無線充電業務接單環境，可望帶動未來營運更上層樓。

無線充電 營收

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