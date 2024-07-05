快訊

明迎小暑！曝「招好運」簡單3步驟 3生肖運勢將起飛

憾…新竹鳳山溪驚見浮屍 證實為2天前新月沙灣落水橄欖球校隊高中生

人出現了！黃子佼涉妨害性自主 北檢今傳喚到庭

扇出型封裝題材加持 群翊除息前再亮燈衝上315元天價

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
群翊董事長陳安順。聯合報系資料照/記者鐘惠玲攝影
群翊董事長陳安順。聯合報系資料照/記者鐘惠玲攝影

扇出型封裝題材再度成為市場焦點，PCB半導體設備大廠群翊（6664）為全球塗佈烘烤設備商龍頭，橫跨玻璃基板與先進封裝題材，先前已配合一線PCB載板乾製程需求，以及IDM載板大廠玻璃基板先期研發所需，隨著多元題材加持，群翊股價7月25日除息前再亮燈，今日衝上315元漲停新天價。

PCB半導體設備商近年是市場焦點，業界說，近年PCB設備商隨著載板應用積極跨足半導體領域，也使得終端應用領域穩定擴大，今年PCB廠商投資可望復甦加上東南亞廠區擴建推進，可望帶動相關設備需求，包含志聖（2467）、AOI廠商牧德（3563）、聯策（6658）、由田（3455）以及群翊等都受惠此波商機與產業趨勢，而京鼎（3413）則是搭上記憶體市場復甦大廠加碼資本支出商機。

群翊是塗佈烘烤設備廠，基本面穩健，公司致力於PCB載板產業所需塗佈、乾燥、曝光及周邊自動化設備研發製造，包含台灣廠楊梅基地、員工268人，以及蘇州旺群廠員工147人。目前集團員工人數已超過350人，塗布烘烤線市占率已是世界第一，客戶群包辦台日韓前十大PCB載板板廠以及陸資一線大廠。

群翊近年並積極開拓載板、先進封裝應用，除了已配合美系半導體大廠，公司並積極布局載板所需下世代載板設備，公司先前也提到，訂單能見度已達今年底，全年力拚持平至成長表現。

PCB 半導體

延伸閱讀

精選除權息行情話題好股

國泰金（2882）、開發金（2883）沖天填息啦！ 達人：它還一度漲停難得奇景

攜手誠品生活 全球PCB龍頭臻鼎打造企業總部

台積電SoIC傳再增大客戶2025放量 載板夥伴欣興同沾光

相關新聞

扇出型封裝題材加持 群翊除息前再亮燈衝上315元天價

扇出型封裝題材再度成為市場焦點，PCB半導體設備大廠群翊（6664）為全球塗佈烘烤設備商龍頭，橫跨玻璃基板與先進封裝題材...

基米、慧智基因 強攻癌症檢測

衛福部今年5月起將「次世代基因定序（NGS）」癌症檢測納入健保後，基米（4195）及慧智基因兩大廠商紛紛擴大布局，基米總...

譜瑞6月績增逾二成

高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）、感測IC廠原相與矽智財（IP）廠M31昨（4）日公布6月業績，其中譜瑞營收月增...

預計下旬上櫃 樂意辦競拍 底價62.5元

遊戲營運商樂意（7584）為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，擬發行新股1,937張；其中1,318張採競價拍賣，將於...

鈊象持穩 6月營收創同期新高

遊戲股王鈊象（3293）昨（4）日公告6月營收15.54億元，雖然月減1.1%，仍為同期新高，年增32.9%；上半年營收...

均豪5月每股損益+0.14元 聯合再生-0.02元

均豪（5443）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（4）日應主管機關要求，公告自結5月稅前盈餘3,600萬元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。