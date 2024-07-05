扇出型封裝題材加持 群翊除息前再亮燈衝上315元天價

扇出型封裝題材再度成為市場焦點，PCB半導體設備大廠群翊（6664）為全球塗佈烘烤設備商龍頭，橫跨玻璃基板與先進封裝題材，先前已配合一線PCB載板乾製程需求，以及IDM載板大廠玻璃基板先期研發所需，隨著多元題材加持，群翊股價7月25日除息前再亮燈，今日衝上315元漲停新天價。

PCB半導體設備商近年是市場焦點，業界說，近年PCB設備商隨著載板應用積極跨足半導體領域，也使得終端應用領域穩定擴大，今年PCB廠商投資可望復甦加上東南亞廠區擴建推進，可望帶動相關設備需求，包含志聖（2467）、AOI廠商牧德（3563）、聯策（6658）、由田（3455）以及群翊等都受惠此波商機與產業趨勢，而京鼎（3413）則是搭上記憶體市場復甦大廠加碼資本支出商機。

群翊是塗佈烘烤設備廠，基本面穩健，公司致力於PCB載板產業所需塗佈、乾燥、曝光及周邊自動化設備研發製造，包含台灣廠楊梅基地、員工268人，以及蘇州旺群廠員工147人。目前集團員工人數已超過350人，塗布烘烤線市占率已是世界第一，客戶群包辦台日韓前十大PCB載板板廠以及陸資一線大廠。

群翊近年並積極開拓載板、先進封裝應用，除了已配合美系半導體大廠，公司並積極布局載板所需下世代載板設備，公司先前也提到，訂單能見度已達今年底，全年力拚持平至成長表現。