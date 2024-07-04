宸曜漲停 半小時填息

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠宸曜（6922）4日除息，每股配息3.57元，市場看好隨著邊緣AI應用的加速落地，帶動宸曜相關專案需求，股價開盤半小時衝上185.5元漲停價，成功完成填息，終場漲停作收，上漲16.5元，股價挑戰上月初189.5元的高價。

展望後市，宸曜預期今年主要產品線皆會成長，目前訂單能見度已達第3季，全年營運有望逐季增長，下半年優於上半年，目標全年營收優於去年，挑戰重回2022年高峰的12.8億元水準。

宸曜產品應用在三大領域，包含製造業自動化及智慧化，如設備製造商、工業機器手臂、半導體生產及3D檢測；其次為各式載具無人化及自主化，如自動導引AGV及自主移動機器人AMR、工業車輛及農業機具、軍用車輛及無人機、大眾運輸；以及智慧城市領域。

宸曜董事長高明和先前表示，邊緣AI應用加速落地，以及生成式AI的推進，看好邊緣AI運算的市場需求，將持續擴大產品布局。輝達（NVIDIA）近期掀起機器人題材，高明和分析，與輝達之間已經合作了5-6年的時間，相關平台也都有]布局。

AI 機器人 輝達

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