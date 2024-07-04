大田6月營收年增25%

高爾夫球具代工廠大田（8924）昨（4）日公告6月營收，受益客戶群開始展開新款式產品鋪貨，單月交出4.84億元成績，創近16個月新高、年增25%。該公司並指出，在客戶持續布局新品加持下，第3季營運表現有望優於第2季。

法人指出，大田旗下美系品牌客戶歷經去化庫存告一段落後，先前所遞延的新開發案正逐步完成下單、排入生產等前置作業，開始量產。

同時，日系品牌客戶新款式產品訂單也有所回溫，挹注該公司出貨表現。

以6月來看，單月達4.84億元，年增25%、月增1%；累計今年上半年營收為24.01億元，年增6.2%。

大田並指出，在全球經濟復甦不明朗的狀況下，美日系品牌商今年普遍拉長新款式產品鋪貨時程，以測試市場水溫，將讓該公司今年營運表現呈現逐季溫和上升走勢，預期第3季業績將優於第2季，下半年會比上半年好。

另外，大田表示，受到地緣政治關係影響，中國銷往美國高爾夫球產品之前已被課徵7.5%的關稅，至於其他地區均沒有此一問題；由於品牌商擔心稅額可能會有提高的風險，因此，該公司在美國客戶期待下，董事會通過越南設廠案。

大田初估建廠土木工程約六至八個月，目標於明年中開始投產。