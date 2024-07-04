半導體檢測大廠閎康（3587）昨（4）日公布6月營收4.35億元，月增3.2%，年增6%，是今年單月新高、歷年同期次高。閎康說明，營運動能主要來自日本實驗室貢獻及材料分析（MA）需求帶動。閎康加碼今年資本支出至14億元，以相關目標換算，今年資本支出上修約16.7%。

閎康今年前六月累計營收24.74億元，年增5.1%，閎康提到，因技術領先及全球化布局，創造連續104個月單月同期營收增長，閎康2024年加大資本支出，提升全球實驗室網絡，進一步增強全球市場競爭力。

閎康提到，AI應用興起，日本客戶亦有許多AI晶片開發案，為閎康帶進MA、先進製程檢測相關需求，日本實驗室目前資本支出以MA為主，預估今年營收有一半以上來自MA業務。

掌握AI帶來的先進製程和先進封裝商機，閎康將今年的資本支出提升至12億元-14億元。包括擴展和升級名古屋及熊本實驗室檢測設備和實驗室設施，規劃設立第三（北海道）實驗室，預計2025年第1季營運並貢獻營收。

展望未來，閎康提到，將持續透過財務管理和資本運用，專注技術創新和客戶服務。隨著半導體產業的復甦和全球市場需求的增長，樂觀看待業績。進行高效的全球布局和設備擴增，這些措施不僅提升了公司在市場中的競爭力，還帶來了穩定的營收和獲利增長。

閎康於2019年設立首座日本實驗室、2023年在熊本設立日本第二實驗室，日本實驗室自設立以來，連年繳出高於公司平均的業績增長。閎康表示，營運資金用以全球布局和設備擴增，提升公司競爭力，也帶來穩定的營收和獲利增長。

閎康2023年營收48.09億元，年增21%、稅後淨利6.86億元，年增9.4%、每股稅後純益（EPS） 10.81元，營收、獲利雙創歷年新高。