高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）、感測IC廠原相與矽智財（IP）廠M31昨（4）日公布6月業績，其中譜瑞營收月增逾二成，單月表現來到近23個月高點，原相更是達近33個月高點，M31則為今年以來高點。

譜瑞6月合併營收15.16億元，月增22.2％、年增28％，第2季合併營收39.1億元，季增2.5％、年增22.2％，為近七季高點，累計上半年合併營收為77.24億元，年增23.7％。

譜瑞近期決議實施庫藏股，並將轉讓股份給員工，預計至9月2日買回上限1,100張的庫藏股，每股買回價格573元到1,285元，若公司股價低於前述區間下限，仍繼續執行。該公司3月跌出千金股行列至今，昨日股價跌2元，收在835元，外資對其已連十賣。

展望後市，譜瑞董事長趙捷先前指出，隨著新款iPad問世，該產品採用該公司的時序控制晶片（T-CON），看好AMOLED滲透率逐步增加，有助T-CON相關業務發展。

另外，針對伺服器領域，趙捷表示，旗下PCIe Gen4 Retimer 4已開始出貨，Gen5產品也與一線客戶合作更多機種。

M31的6月合併營收1.46億元，是今年以來高點，月增3.3％、年增27.8％，第2季合併營收4.29億元，季增25.5％、年增23.4％，上半年合併營收為7.71億元，年增16.7％。

M31從2020年投入先進製程研發，目前為亞洲唯一發展至7奈米以下製程節點的專業IP供應商。該公司今年目標除了繼續追求成長，表現要高於產業平均水準，往成長雙位數百分比邁進，同時也要持續強化車用電子、AI、高效能運算（HPC）等領域布局。

原相6月合併營收7.21億元，月增5.6％、年增五成，第2季合併營收20.44億元，是近11季高點，季增16.8％、年增46.6％，上半年合併營收37.95億元，年增52.9％。