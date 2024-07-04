均豪5月每股損益+0.14元 聯合再生-0.02元

均豪（5443）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（4）日應主管機關要求，公告自結5月稅前盈餘3,600萬元，歸屬母公司業主淨利2,300萬元，優於去年同期虧損狀況，每股純益0.14元。

均豪同步公告今年4月與5月累計稅前盈餘8,100萬元，歸屬母公司業主淨利4,400萬元，優於去年同期虧損，兩個月每股純益0.27元。均豪搭上台積電CoWoS先進封裝設備需求熱潮題材，股價自6月中旬約60元起漲，昨天盤中最高衝上105元，終場收在99.2元，漲1元，波段漲幅逾六成。

展望後市，均豪董事長暨總經理陳政興表示，布局多年的先進封裝設備產品將於下半年出貨半導體封測廠與晶圓廠客戶，加上面板廠加碼投資次世代顯示器如Micro LED及LTPS產能，都有助推升營運。

【記者陳昱翔／台北報導】太陽能廠聯合再生（3576）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（4）日應主管機關要求，公告自結5月稅後淨損3,800萬元，每股淨損0.02元。

受綠能供給吃緊題材激勵，聯合再生近期股價強勢，從底部11.55元附近起漲，一度飆漲至15.3元，昨日股價略回檔，終場下跌0.1元，收15.1元，短短不到半個月交易日，波段漲幅達30.7%。

據悉，聯合再生在台灣的太陽能電池、模組年產能約800MW（百萬瓦），且各有一條M6以及M10產線，現階段M6已陸續進行機台升級動作。

，估今年可全部轉成M10 TOPCon，而該產線在經客戶認證後，最快8月產能將開出，屆時產能可達830MW；而泰國廠則維持年產能1.8GW（10億瓦）年產能，搶攻海外市場商機。