穩懋6月營收月增0.8% 下半年帶勁

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

砷化鎵大廠穩懋（3105）昨（4）日公告6月合併營收16.66億元，攀上今年以來高點，月增0.8%，年增10.6%；上半年營收94.03億元，年增38.2%。

穩懋第2季營收49.61億元，季增11.6%、年增25.8%，季增幅度大致與法說預期差異不大。穩懋上季業績成長主要來自客戶端庫存去化結束，加上WiFi比重提升，推升營收成長。

據悉，目前市面上智慧旗艦機大多是支援WiFi 6E技術，今年下半年新機有望開始步入下一代無線通訊技術WiFi 7，而iPhone 16系列推測將成為WiFi 7市場滲透率擴大的關鍵新品。

業界分析，WiFi 5僅採用一至二顆功率放大器（PA），WiFi 6則使用三至四顆，WiFi 6E技術PA所需數量攀升到四至七顆，估計WiFi 7所需PA將達八至十顆，推升PA市場需求全面爆發。

據悉，目前穩懋在手機PA的接單能見度大約落在四至五周，但訂單仍隨客戶動態調整。展望下半年營運，由於進入電子產業傳統旺季，加上品牌客戶新機齊發，估計營運有望逐季增溫，下半年優於上半年。

產能方面，穩懋目前月產能維持在4.3萬片，今年首季產能利用率約55%，第2季推估落在65%，而下半年產能利用率有望進一步提升至70%以上，若客戶下單狀況優於預期，則有機會衝上80%至90%。

WiFi 營收 穩懋

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