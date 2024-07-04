鈊象持穩 6月營收創同期新高

遊戲股王鈊象（3293）昨（4）日公告6月營收15.54億元，雖然月減1.1%，仍為同期新高，年增32.9%；上半年營收87.52億元，年增28.6%，為同期最佳。

法人指出，鈊象若未來單月營收15億元成為常態，今年全年營收、獲利可能優於預期，並推升每股純益預估值上調。

鈊象今年因新切入的歐洲市場與東南亞市場均處於高成長階段，加上既有的台灣、美國等市場穩健成長，全年業績可期；同時，因遊戲授權的營收比重擴大，毛利率也有望持續突破，對全年獲利帶來正面效應。

鈊象日前在法說會上，首度公開歐洲線上博弈市場平台「TaDa Gaming」，該平台原先預計下半年才會開始貢獻業績，但因通路推展順遂，因此提前於今年初就開始貢獻營收，且估計下半年歐洲貢獻的比重會比上半年更多。

展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，從目前的業績狀況來看，下半年業績將優於上半年，而且有機會下半年業績比去年同期更好，全年營運也會持續成長，再創新高峰，未來鈊象會積極朝海外市場擴張，為營運添增更多新動能。

法人認為，鈊象歐洲業務拓展進度超乎預期，加上東南亞市場處於高度成長階段，因此在股本未膨脹之前，預估今年每股純益從原先52元，上修至57元，再創歷史新高，明年有機會來到61.2元。

此外，鈊象為因應業務擴張，今年起將擴大招兵買馬，預估人力需求將增加一成，至少應徵逾百名新血加入。鈊象目前員工總數約1,100人，其中有82%員工為研發人員，比重相當高。