快訊

性侵女兒至少100次還逼「整形換臉、穿暴露衣」 狼父遭起訴上月卻過世

28名新科中研院士出爐！台積電副總余振華獲工程院士

耕興營收／6月3.9億元 年增0.14％

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

耕興（6146）於今日公告2024年6月合併營收為新台幣3.9億元，較去年同期增加0.14％；累計2024年1至6月合併營收為新台幣22.95億元，較去年同期減少7.51％。耕興看好，3GPP R17 5G Red Cap針對物聯網終端需求簡化架構的5G降版晶片及5G NTN衛星通訊技術下半年開始導入終端產品，相關新技術導入產品裡將會增加新的檢測時數與費用。

耕興先前表示，智慧型手機將逐步導入AI應用，未來手機開始內建NPU類神經AI晶片，on Device AI終端運算的發展將為手機產業帶來新一波換機需求。在微軟大力強推AI PC內建Copilot生成式AI應用的產品，未來這股效應也會漸漸蔓延到5G AI 筆電的終端裝置上，亦將帶來一波新的測試需求。

耕興強調，專精高階網通與品牌客戶，可以從FCC 網站上看到，目前支援 6GHz發射高功率能量的產品( standard power) 的證書有35件，耕興在高階網通檢測區塊競爭優勢明顯。零件事業部自研高階特殊電感TLVR已取得相關專利認可，將在下半年AI伺服器生產需求放量後，出貨量將會隨之增加。

5G AI

延伸閱讀

矽格第2季營收45.5億元 寫七季來新高

長科6月營收重回10億元 連四月成長

愛比科技營收／6月5,015萬元 月減4.5%、年增26.6%

受惠AI熱潮 分析師估三星電子Q2營利年增13倍

相關新聞

長科6月營收重回10億元 連四月成長

導線架大廠長科*（6548）今日公告2024年6月合併營收為10.06 億元，月增2.4%，年增7%，為今年以來單月次...

閎康決定資本支出上修至12億到14億元 北海道設日本第三實驗室

半導體檢測大廠閎康公布6月營收為新台幣4.35億元，年增5.97%，月增3.23%；營運動能主要來自日本實驗室貢獻及材料...

均豪5月每股純益0.14元 與去年同期相比由虧轉盈

均豪（5443）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，4日公告5月營收3億元，年增16.73%，稅前淨利0.36億元...

精測 6月營收月增兩成

測試介面廠中華精測（6510）昨（3）日公布6月營收2.76億元，月成長22.1％，年成長2.5％，站上近六個月來高點，...

宏碁集團旗下 安碁資訊營收寫雙高

宏碁集團旗下資安服務廠安碁資訊（6690）昨（3）日公布今年6月營收，單月、第2季業績皆創新高，安碁資訊指出，主要營收動...

星亞 最快9月登興櫃

台亞與子公司星亞視覺（7753）昨（3）日召開記者會，針對星亞日前遭取消登錄興櫃一事說明，台亞董事長李國光表示，星亞預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。