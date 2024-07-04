耕興營收／6月3.9億元 年增0.14％

耕興（6146）於今日公告2024年6月合併營收為新台幣3.9億元，較去年同期增加0.14％；累計2024年1至6月合併營收為新台幣22.95億元，較去年同期減少7.51％。耕興看好，3GPP R17 5G Red Cap針對物聯網終端需求簡化架構的5G降版晶片及5G NTN衛星通訊技術下半年開始導入終端產品，相關新技術導入產品裡將會增加新的檢測時數與費用。

耕興先前表示，智慧型手機將逐步導入AI應用，未來手機開始內建NPU類神經AI晶片，on Device AI終端運算的發展將為手機產業帶來新一波換機需求。在微軟大力強推AI PC內建Copilot生成式AI應用的產品，未來這股效應也會漸漸蔓延到5G AI 筆電的終端裝置上，亦將帶來一波新的測試需求。

耕興強調，專精高階網通與品牌客戶，可以從FCC 網站上看到，目前支援 6GHz發射高功率能量的產品( standard power) 的證書有35件，耕興在高階網通檢測區塊競爭優勢明顯。零件事業部自研高階特殊電感TLVR已取得相關專利認可，將在下半年AI伺服器生產需求放量後，出貨量將會隨之增加。