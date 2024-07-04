愛比科技營收／6月5,015萬元 月減4.5%、年增26.6%

愛比科技（6858）公告6月合併營收5,105萬元，月減4.5％，較去年同期成長26.68％。愛比科技表示，雖然6月即將進入暑假淡季，但美國學區專案及法國，羅馬尼亞及芬蘭等國家啟動教育標案需求，帶動IPEVO視訊教學攝影機系列產品出貨表現，加上美國亞馬遜（Amazon）銷售增加貢獻，帶動6月合併營收年增率26.68％，呈現淡季不淡的現象。

愛比科技第2季合併營收1.38億元，累計上半年合併營收2.57億元，較去年同期分別減少17.4％與9.4％，主要因去年為全球疫後北美教育市場緊急採購需求明顯回溫，帶動IPEVO在美國亞馬遜（Amazon）影音視訊產品平均庫存水位趨於穩健，加上北美專案訂單貢獻所致。

因此，愛比科技今年積極擴展產品廣度推出一系列結合 AI 技術的一站式解決方案，針對政府、醫療、銀行、商業、教育等各個行業專業人士，提供結合 Edge AI PC 周邊硬體與軟體的創新 AI 資訊處理模式，以期擴大產品應用領域與海外市場占有率。

IPEVO重視產品的使用情境，從最初的攝影機產品逐步擴展到其他領域，如錄音、翻譯、語音生成等，發展符合實體需求的產品，並進一步探索和滿足AI技術市場的需求，隨著全球疫情結束，視訊設備回歸市場需求，然AI技術需求快速成長，為愛比科技帶來了新的商業機會，透過軟硬體結合來提升競爭力，IPEVO優化公司的產品線，營運版圖將拓展專業服務市場，如醫生、律師和會計師等領域，且將透過成本控制和設計創新維持市場競爭力，進而逐步貢獻營收表現。