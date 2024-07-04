健喬6月營收年減16% 長聖6212萬元創同期新高

生技藥廠健喬今天公告6月營收為新台幣3.79億元，年減16%；再生醫療公司長聖6月營收為6212萬元，年增8.4%，創同期新高。

健喬指出，6月為營運淡季，營收減少因部分客戶加快庫存去化速度，推遲新訂單提貨時間所致。健喬今年前6月營收為26.2億元，年增2%，上半年來自於呼吸道、心血管及泌尿領域處方需求持續，相較去年同期維持兩位數穩定成長。

健喬表示，除了台灣內銷需求外，香港、澳門、中美洲及東南亞等海外市場的成長依然強勁，目前訂單能見度約3個月，未來營收成長動能依然看好。

長聖今年連續6個月營收逐月成長，上半年營收達3.42億元，年增23%，創下歷年新高。總經理黃文良表示，細胞委託製造訂單已排到明年第1季，預計今年業績將較去年成長。

展望未來，黃文良表示，在委託開發暨製造服務（CDMO）今年上半年業績已創新高，因合作醫院數量與細胞治療項目擴增，下半年業績將再創新高。長聖聚焦再生醫療的突破技術，並在重症領域持續取得成績。長聖不僅在國內拓展業務，也與國際藥廠洽談授權，拓展全球再生醫療市場。