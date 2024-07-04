健喬營收／6月3.79億元、年減16% 上半年年增2%

健喬（4114）4日公布6月營收3.79億元，較去年同期減少16%；累計今年前六月營收26.2億，較去年同期成長2%。

健喬指出，淡季6月營收減少，主因部分客戶正在加快現有庫存的去化速度，因此推遲新訂單的提貨時間所致。雖6月單月出現衰退情形，但上半年度於呼吸道、心血管及泌尿領域處方需求持續，相較去年同期仍維持兩位數穩定增長。

疾管署表示，目前本土新冠疫情嚴峻，處於第六波Omicron流行期，進入暑假後，上升趨勢應會趨緩或持平，預計7月中旬進入高原期，將維持一至兩個月高原震盪，而9月開學後不排除再掀新一波疫情，屆時可能出現雙高峰，預計帶動呼吸道相關產品的需求。

另外，除了台灣內銷需求外，香港、澳門、中美洲及東南亞等海外市場的增長勢頭依然強勁，目前訂單能見度約為三個月，因此，未來數月的營收成長動能依然看好。

健喬依循「自身成長、策略聯盟、持續購併」的成長動能，持續和國內外優秀藥業聯盟合作，積極以增強產品線組合讓集團朝更多元化發展。