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均豪5月每股純益0.14元 與去年同期相比由虧轉盈

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
均豪（5443）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，4日公告5月營收3億元，年增16.73%，稅前淨利0.36億元，歸屬母公司業主淨利0.23億元。圖為均豪董事長暨總經理陳政興。記者李珣瑛／攝影
均豪（5443）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，4日公告5月營收3億元，年增16.73%，稅前淨利0.36億元，歸屬母公司業主淨利0.23億元。圖為均豪董事長暨總經理陳政興。記者李珣瑛／攝影

均豪（5443）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，4日公告5月營收3億元，年增16.73%，稅前淨利0.36億元，歸屬母公司業主淨利0.23億元，與去年同期相比由虧轉盈，每股純益0.14元。

均豪同步公告今年4-5月累計近二個月營收6.4億元，年增34.17%，稅前淨利0.81億元，歸屬母公司業主淨利0.44億元，與去年同期相比由虧轉盈，每股純益0.27元。

均豪股價自6月中約60元左右起漲，股價一路上揚，近期股價連8日上漲44.82%，4日股價盤中最高衝上105元，尾盤收在99.2元，單日上漲1元。

針對營運展望，均豪董事長暨總經理陳政興表示，布局多年的先進封裝設備產品將於下半年出貨半導體封測廠與晶圓廠客戶，加上面板廠加碼投資次世代顯示器如Micro LED及LTPS產能，都有助推升營運。他指出，均豪今年將有「不錯的成長」，而2025年可望隨著客戶擴大資本支出而續旺。

均豪 營收

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