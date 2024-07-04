基米深化三大業務 下半年營運有望優於上半年

基因定序廠基米總經理江俊奇表示，因衛福部今年5月提供癌症病患次世代基因檢測（NGS）健保補助，基米瞄準精準醫療，取得並提供LDTs實驗室建置與NGS設備，加上今年新增Thermo獨家代理新品，與CDMO業績挹注，今年下半年營運有望優於上半年。

至於基米IPO（首次公開發行）進度，他也提到，將申請科技事業函，期望明年下半年能上市櫃。

基米今天舉行媒體交流會，江俊奇表示，公司三大業務主軸，包括科研服務與代理業務、臨床檢測、CDMO（委託開發暨製造服務），營收占比分別70%、25%、5%。

衛福部今年5月起提供癌症病患NGS健保補助，而執行單位必須是衛福部列冊登錄的精準醫療分子檢測實驗室（LDTs），帶動國內NGS服務二大市場商機興起，一是LDTs實驗室建置與NGS設備等需求，二是促使高階基因檢測需求同步增加。

基米已取得並開始提供2項LDTs列冊服務，今年初再提出5項LDTs申請案，包含癌症篩檢診斷、治療及預後，代謝遺傳與罕見基因檢測等，布局高階基因檢測市場。目前書審通過，之後將進行實地查核及審議小組審查等程序。

此外，基米今年引進國際品牌賽默飛世爾（ThermoFisher）實驗室系列（LPD）部分產品，如低溫與超低溫冷凍庫、無菌操作台、CO2培養箱以及生物安全櫃等，提供客戶建置LDTs實驗室所需的相關設備與試劑耗材。

因應再生醫療雙法的通過，激勵CDMO及GMP廠需求增加，多家業者擴廠積極，帶動LPD產品線的訂單成長快速，並於6月陸續出貨，受惠市場需求，目前訂單能見度高。

談到今年下半年展望，他指出，科研服務方面，NGS服務業績穩定增長15%至20%；Thermo獨家代理新品的收入，「未來值得期待」；臨床服務方面，NGS納入健保，基米LDTs進入最後審查，下半年會比上半年好，也會比去年同期亮眼。