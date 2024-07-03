宏碁集團旗下 安碁資訊營收寫雙高
宏碁集團旗下資安服務廠安碁資訊（6690）昨（3）日公布今年6月營收，單月、第2季業績皆創新高，安碁資訊指出，主要營收動能除了原有簽約專案外，新增營收來自政府機關資料備援案、企業及政府的端點監控服務。
安碁資訊今年6月營收2.04億元，月增19.5%、年增19.5%，單月營收新高。第2季營收5.3億元，季增22.1%、年增18.4%，亦為單季新高；累計安碁資訊今年上半年營收9.81億元，年增15.6%。
安碁資訊表示，營收動能除原有簽約專案，新增營收來自政府機關資料備援案、企業及政府端點監控服務，隨個資法規範，百貨旅遊、電商平台及第三支付等業者在個資防護服務需求明顯上升。
展望後市，安碁資訊看好今年政府、金融及製造業等三大領域客戶皆會成長，以製造業增幅最顯著；安碁資訊總經理吳乙南先前預期，今年營運有望逐季成長，全年營收維持年增雙位數百分比目標。法人看好，安碁資訊今年營收、獲利都有望創高。
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