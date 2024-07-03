富旺四案齊發 總銷百億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

富旺國際（6219）董事長林正雄昨（3）日表示，富旺目前握有全台20個成屋建案與預售案量，今年下半年火力全開，預計有四個重量級預售案齊發，總銷合計近100億元，將是公司歷年來推案量的新高。

林正雄同時宣布，富旺位於台中高鐵站特區的第一座高鐵商城「F Plaza」，已舉行上梁典禮，總開發面積5,429坪，將以親子共融同樂為主軸，預計今年第4季完工試營運，初估每年可貢獻約7,800萬元租金收入。

林正雄強調，富旺將打造台中高鐵首座符合ESG要求的商場，包括設置電動車超充充電樁，採綠建築節能設計，進駐廠商也要求提供碳足跡履歷等。目前，商場規劃27個單位，預約進駐廠商已過半。

富旺昨天舉行「富旺千蘊」開工典禮，由林正雄與總經理林宗毅等人主持。此案基地位於忠明南路、向上路口，規劃22層超高大樓，24至33坪的二、三房產品，總戶數124戶，總銷28億元，目前銷售已逾四成。

台中市西區國美館特區，近年來少有新案，「富旺千蘊」訴求為西區三面臨路的稀有土地，並邀請豪宅建築師劉偉彥、公設奢華美學大師張清平、新荒野景觀先驅吳書原、國際光影藝術家袁宗南等人打造地標型景觀建築，受到市場矚目。

豪宅 高鐵

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