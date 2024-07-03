東洋口服癌藥 取得藥證

東洋（4105）昨（3）日宣布，為了接軌國際最新治療趨勢，該公司治療轉移性大腸直腸癌的複方口服化療癌藥Trifluridine／Tipiracil（FTD／TPI），與單株抗體標靶藥物Bevacizumab合併使用的「腸癌雞尾酒療法」已獲衛福部食品藥物管理署（TFDA）核發藥證。

這將可促成東洋瞄準每年約4億元以上整體市場；台灣也是繼去年歐美核准此適應症後，第三個通過該複方口服化療癌藥與Bevacizumab併用療法藥證的國家。

根據衛福部公布最新的國人十大癌症死亡率排名，大腸直腸癌位不僅位列第三，更是長年榜上有名。

東洋指出，Trifluridine／Tipiracil（FTD／TPI）是東洋自日本引進的複方口服化療癌藥，該藥為晚期大腸直腸癌的國際標準療法。近年來，日本原廠針對這項口服化療癌藥與Bevacizumab併用並進行「腸癌雞尾酒療法」研究，累積許多臨床實證。