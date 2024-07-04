精測 6月營收月增兩成

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試介面廠中華精測（6510）昨（3）日公布6月營收2.76億元，月成長22.1％，年成長2.5％，站上近六個月來高點，為今年以來單月最佳。精測表示，時序進入第3季傳統旺季，全年合併營收朝向雙位數成長目標邁進。

精測第2季合併營收7.23億元，季成長7%，年減2.9%；累計今年前六個月營收13.98億元，年減1.5％，符合預期。

精測表示，受惠智慧型手機次世代晶片（AP）、超高速運算（HPC）及繪圖晶片（GPU）等先進封裝相關測試介面需求增溫，6月營收改寫今年以來單月新高，AI手機晶片相關探針卡、測試板訂單為主要成長動力，其次來自HPC先進封裝用之長期性晶圓級測試載板訂單自上月開始挹注營收。

整體來看，6月營收結構中，探針卡占比提高至逾四成，第2季末明顯可見產業復甦，第3季進入傳統旺季。精測表示，公司將新推出自製三合一混針探針卡，並持續精進符合GPU、AI手機或伺服器相關晶片等，先進封裝晶圓級測試載板相關訂單。

中華精測 晶片 營收

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