星亞 最快9月登興櫃

台亞與子公司星亞視覺（7753）昨（3）日召開記者會，針對星亞日前遭取消登錄興櫃一事說明，台亞董事長李國光表示，星亞預計7月30日召開股東會改選董事與監察人，8月向主管機關送件，最快9月初仍以45元價格登錄興櫃。

李國光表示，因公司章程修正刪除監察人及過渡條款之規定，有直接適用證券交易法以審計委員會取代監察人法律適用疑義，致使科管局於登記章程時，同步為解任全體監察人之登記，後因星亞欠缺監察人、不合公開發行登錄興櫃要件，星亞與主管機關討論後，依規定先行申請廢止登錄興櫃。

星亞董事會昨天緊急召集董事會，決議7月30日召開股東臨時會，並修正公司章程及再次選任監察人後，星亞即具備董事與監察人完整登記，獲得申請公開發行股票及登錄興櫃的資格，星亞也將立即進行補辦公開發行併送登錄興櫃作業。