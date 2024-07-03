亞泰 Q2營收跳增28%

影像感測（CIS）模組大廠亞泰影像（4974） 昨（3）日公布今年6月營收達3.98億元，月增6.5%，為一年半來最佳，年增24.6%。亞泰表示，依目前訂單能見度，本季表現也會不錯。

亞泰今年第2季營收10.96億元，季增28.2%，為六季來新高，年增8.8%。累計今年上半年營收達19.5億元，年增3.4%。

亞泰總經理吳淑品在前一次法說會上表示，下游客戶庫存已告一段落，隨著大廠急單挹注，若物料可支應訂單，估計第2季營收季增上看20%，年增5%至10%。依營運結果，亞泰上季營運表現優於預期。

亞泰為全球前兩大CIS廠，CIS主要應用於多功能事務機（MFP），營收占92%，全球前五大客戶中，有四家為亞泰的客戶。亞泰昨天股價收70.7元，小漲0.1元。

為開展新利基，近年亞泰與國際大廠合作陸續開發AOI工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，持續開創新的成長動能，並擴展AOI產品往多尺寸、多樣性等面向發展。目前非CIS營收占比約3-4%。

亞泰首季合併營收8.55億元，毛利率約17%，季增近4個百分點，主要是因良率、效率提升以及ASP成長，營業利益9,612萬元，季增38%、年減3%；稅後純益1.15億元，季增95%，年增33%，主要因利息收入2,678萬元，以及新台幣、人民幣兌美元貶值產生匯兌收益1,560萬元挹注，首季獲利為同期次高，每股純益1.58元。

亞泰的生產基地主要在中國大陸深圳及緬甸兩地，因應客戶訂單需求，亞泰CIS設備年產能達3,800萬套，吳淑品表示，今年全年年產能可達3,200萬套，其中深圳及緬甸兩地產能約六四比。