力旺 通過台積N5A驗證

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽智財廠商力旺（3529）昨（3）日宣布，其安全強化型一次可編寫（OTP）矽智財NeoFuse已於台積電N5A製程完成可靠度驗證。

力旺說明，N5A製程為台積電5奈米技術平台中針對車用的強化版本。隨著電動汽車與自動駕駛普及，車用晶片必須具備高速運算的能力，並受嚴格安全標準所規範。N5A製程讓高速運算技術得以實現在車用晶片領域，在N5的效能、功耗效率和邏輯密度之上，進一步滿足車用電子功能安全標準對安全和可靠性的要求。

力旺表示，這次於台積電N5A製程完成可靠度驗證的NeoFuse OTP標榜多功能特性，可支援高性能或低功耗的應用。台積電設計建構管理處負責人Dan Kochpatcharin指出，此次與力旺的新里程碑，在車用領域實現前所未見的效能與功耗。

力旺 台積電 矽智財

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