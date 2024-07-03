合晶 持續兩岸擴產

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽晶圓廠合晶（6182）董事長焦平海昨（3）日表示，景氣回溫速度沒那麼快，惟考量地緣政治因素，合晶仍會持續在兩岸擴產。

合晶總經理張憲元補充，該公司是產業中少數在兩岸都有布局的業者，現正在彰化二林與河南鄭州兩地擴產，預計2026年量產。

對公司發展，張憲元提到，合晶定位清楚，就是要做差異化，不只市場差異化，產品與技術面也要差異化。有些客戶會問合晶有無大陸以外的供應方案，因此該公司在台灣會進行擴產。

另外，合晶在對岸設有子公司上海合晶，已在地深耕超過20年，並在上交所掛牌，且在上海市場銷售表現位居第二。

張憲元表示，合晶在兩岸擴12吋廠，彰化二林新廠的產能會規畫供應給國際客戶，另外，鄭州廠二期的產能則會供應給當地客戶。

合晶的二林新廠與鄭州廠二期的最大月產能預計各超過20萬片，並都規畫於2026年量產。其中鄭州廠二期的動土時間雖然較晚，但正加緊趕工中，可能落成時間會比二林新廠要來得早。

焦平海強調，上述投資是基於地緣政治等因素，並看好相關市場成長。現在公司營運平穩，首季應是谷底，第2季表現優於第1季，雖然景氣回溫速度沒那麼快，但仍希望下半年穩定成長。

合晶累計前五月合併營收為34.53億元，年減22.1％。合晶對於後續市況抱持審慎樂觀態度，張憲元說，雖然還沒看到春燕，但已經聽到春燕的聲音。

上海 合晶 景氣

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