快訊

台鐵8高層懲處出爐！新自強號出軌 董座認了土石流前3分鐘「監控員去廁所」

雲林25歲年輕警察猝死 他熱心助人驚傳意外同仁不捨

精測6月營收2.76億元、月增22.1% 全年朝雙位數成長邁進

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可展示自行開發的超細混針技術，也因技術實力深厚，獲得北美電動車大廠車用晶片測試解決方案合作開發案。記者簡永祥／攝影
精測總經理黃水可展示自行開發的超細混針技術，也因技術實力深厚，獲得北美電動車大廠車用晶片測試解決方案合作開發案。記者簡永祥／攝影

精測今（3）日公布2024年6月份營收報告，單月合併營收2.76億元，月增22.1％，年增2.5％ ; 第2季單季合併營收7.23億元，季增7.0%，年減2.9%；累計前六個月合併營收達13.98億元，年減1.5％。精測表示，今年上半年業績符合預期，並於6月28日完成揭露最新2023年度ESG（環境、社會及公司法理）永續報告書，隨著時序進入第3季傳統旺季，全年合併營收朝向雙位數成長率目標邁進。

精測表示，受惠於智慧型手機次世代晶片（AP）、超高速運算（HPC）及繪圖晶片（GPU）等先進封裝相關測試介面需求增溫，6月份營收改寫今年以來單月新高紀錄，AI（人工智慧）手機晶片相關探針卡、測試板訂單為主要成長動力，其次來自HPC先進封裝用長期性晶圓級測試載板相關訂單自該月份開始挹注營收。

整體來看，6月單月合併營收探針卡占比提高逾四成，今年第2季末明顯可見產業復甦，第3季產業正式進入傳統旺季。精測將新推出自製三合一混針探針卡，並持續精進符合GPU、AI手機或伺服器相關晶片等，先進封裝晶圓級測試載板相關訂單，依目前能見度來看，本公司今年下半年業績可望優於上半年。

在ESG發展進程上，精測今年6月份獲台灣證券主管機關頒發，第十屆公司治理評鑑「上櫃組排名前百分之五」最高分群，這是精測第三度蟬聯上櫃公司前5%績優企業殊榮。精測也於日前完成最新版本ESG永續報告書揭露，報告書中表明，今年正式啟動「CHPT BY AI」計劃，期望能藉由AI數位管理提高公司營運績效、培養人才提升公司人力結構，以實踐ESG企業永續之責。

晶片 營收 精測

延伸閱讀

推永續經營發展 文大將助企業撰寫永續報告書

永續當道 群益期貨、康和證推ESG活動

全球晶片產業掀起 FOPLP 技術發展潮流 研調：最快2027-2028量產

證交所林修銘：公司治理評鑑2026年將轉型為ESG評鑑

相關新聞

精測6月營收2.76億元、月增22.1% 全年朝雙位數成長邁進

精測今（3）日公布2024年6月份營收報告，單月合併營收2.76億元，月增22.1％，年增2.5％ ; 第2季單季合併營...

宏捷科6月營收年增逾倍 法人看好下半年營運後市

宏捷科（8086）6月營收4.2億元，月減1.9%、年增101.9%，市場法人指出，因Wi-Fi客戶於季底庫存調整，才使...

宏捷科 Q2營收創高

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（2）日公告6月營收4.26億元，月減1.9%、年增101.9%，業績表現持穩；其中，第...

邑錡OBM產品 本季量產

縮時相機大廠邑錡（7402）的雲端OBM新品因應客戶要求追加功能，最快遞延至本季量產，加上槍用瞄準器本季表現不俗，隨新品...

合一6月營收年增53% 新藥傳佳音

合一（4743）昨（2）日公布6月營收1,219.3萬元，年增53.76%；累計今年上半年營收5,722.3萬元，年增3...

鑫創電子上月業績 年月雙增

鑫創電子（6680）受惠專案出貨量增長，6月營收為7,000萬元，月增2.85%，年增55.2%，連續三個月營收呈現年月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。