慧智法說會／董事長蘇怡寧：基因檢測納健保 下半年需求起飛

慧智（6615）3日召開法說會，由董事長蘇怡寧主持。他表示，公司過去一直深耕母胎兒醫學和癌症精凖醫學兩大領域，NGS基因檢測今年5月1日納入健保給付後，有助公司在癌症精準醫學的發展，主要是基因檢測將與癌症標靶用藥族群產生直接的連結，且健保介入後降低費用門檻，預期使用量將大幅上升，過去的布局在今年下半年就會開花結果，三到五年內NGS基因檢測營收占比可望向五成靠攏。

蘇怡寧表示，基因檢測過去太複雜，無法系統化進行，只能在實驗端進行研究，但隨著精準醫療發展，開始和癌症標靶藥物產生很強的連結，加上納入健保後，透過基因檢測找到適用的藥物，將進一步連結各癌別健保給付藥物條件，隨著適應症愈來愈多樣化以及標靶藥物每年幾十個出現，這個市場只會愈來愈大。

慧智目前有超過十種檢測符合各癌別健保給付條件，健保給付1萬到3萬不等。蘇怡寧表示，由於是定額給付，使用健保也不影響檢測端的毛利率，目前最大宗使用的科別包括乳癌、肺癌、大腸直腸癌等。

慧智醫學實驗室已通過LDTs認證，為衛福部認證核定實驗室，合作院所超過190家醫院診所，包括10家以上的醫學中心和100家以上的區域地區醫院。蘇怡寧表示，NGS檢測納入健保給付後，醫療院所要使用慧智的產品，也需經過行政機關審核，6月已有少數幾家通過，預期下半年將有愈來愈多的院所通過審核，未來送件的成長將十分可觀。而醫院端考量迴轉率和檢測量體是否夠大，雖然同樣具備基因檢測的能力，但通常會選擇委外合作。慧智具備報告判讀和臨床分析的能力，也是醫療院所選擇合作的誘因。

至於母胎兒醫學目前仍是營收主力，占比高達八成。蘇怡寧表示，母胎兒醫學的業績今年以來仍是穩健成長，雖然少子化日益嚴峻，但現代父母多對胎兒健康意識提升，使滲透率增加，包括產前帶因篩檢、新生兒基因篩檢皆是帶動母胎兒業績成長的動能，去年以來成長率分別為30%、24%。