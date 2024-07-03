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安碁資訊營收／6月、第2季皆創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）3日公布今年6月營收，單月、第2季業績皆創新高，安碁資訊指出，主要營收動能來源除了原有的簽約專案外，新增營收來自政府機關資料備援案、企業及政府的端點監控服務。

安碁資訊今年6月營收2.04億元，月增19.58%、年增19.59%，創單月營收新高。合計第2季營收5.3億元，季增22.12%、年增18.49%，亦創單季新高；累計安碁資訊今年上半年營收9.81億元，年增15.63%。

安碁資訊表示，主要營收動能來源除了原有的簽約專案外，新增營收來自政府機關資料備援案、企業及政府的端點監控服務，隨著個資法的規範，百貨旅遊、電商平台及第三支付等業者在個資防護的服務需求明顯上升。

安碁資訊指出，近期企業發生個資外洩事件頻傳，不僅造成企業商譽的傷害，也要面對客戶的求償及營業中斷的損失。消費者透過網路交易導致個資外洩，詐騙集團以網路、電信無差別攻擊，利用line訊息、一頁式網頁廣告、分期付款電話詐騙等手法進行網購詐騙，根據刑事局統計，2023年民眾被詐騙金額累積高達88.78億元，台灣成為詐騙的重災區之一。因此，在網路威脅加劇的數位化世代，不論是企業或個人在運用科技帶來便利的同時，都要培養對資料安全防護的重要意識。

安碁資訊表示，個資外洩造成各種詐騙事件猖獗，數發部發布施行了「數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法」（簡稱數位個資辦法），主要是針對線上、線下會接觸到客戶、大量會員或消費者個資「數位經濟相關產業」之業者，都要受到數位個資辦法的規範，透過法規和裁罰來提醒企業對於個資保護的重視。

安碁資訊吳乙南總經理進一步說明，針對資本額達1,000萬元以上，或是保有5,000筆以上個資數的企業，才需要每年至少一次實施及檢討改善《個資安全維護計畫》，因此，特別提醒資本額不太大的網購業者或是中小微型企業，在個資防護至少要做到3項措施。首先是每半年至少安排2~3個小時的「員工資安教育訓練」，對於現今詐騙訊息或釣魚郵件常見的駭客攻擊手法，能有初步的判斷，養成正確的資安意識。

其次企業要進行「社交工程演練」，駭客攻擊常透過釣魚郵件的檔案下載、照片點選及不明網站連線，植入後門或惡意程式，導致企業個資、營業機敏資料遭竊，透過電子郵件警覺性測試的社交工程演練，強化企業員工在郵件或簡訊有辨識和預防各種資安威脅的警覺能力。最後要定期進行著重在惡意程式行為分析的「惡意程式檢測」，惡意程式檢測有別於防毒軟體，只針對對已知的病毒進行特徵碼掃毒，惡意程式檢測主要目的在於發現電腦、伺服主機的風險等級，盡早發現檢測出風險等級高的端點設備，避免可能的資安威脅。

根據證交所、櫃買中心在今 (2024) 年發布的公開文件，明文規定，上市（櫃）公司若發生個資外洩的資安事件必需發布重訊，主管機關除要求企業改善外，將同時直接裁罰。吳乙南總經理建議，除了上述提及的資安防詐措施，企業可以與專業的資安服務業者合作，針對企業內部建立個資管理組織，進行個資盤點、評估個資相關業務流程的風險與弱點，配合行政規範予以合規性的調整，即早做好適當的安全措施評估，避免個資外洩重創商譽。

營收 資安

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