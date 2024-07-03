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全家 擴大販售東南亞商品

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

移工已成台灣第四大族群，全家（5903）搶攻移民工市場，昨（2）日宣布最新移民工友善計畫，全家總經理薛東都表示，旗下超商東南亞專區商品銷售額較去年翻倍，今年產品將擴大拓點至500間超商，較去年有倍數增加，未來將逐步擴大至全台4,200間店中。

薛東都指出，「東南亞進口商品專區」去年僅有八間，今年2月底全台拓展至155間，將持續拓增，全年目標是500間，全家期許成為移民工最便利友善的通路。

另外為了更全面友善店面環境，在全家FamiPort機台部分，代碼繳費、儲值電信卡、列印、叫計程車等服務上已支援六國語系，其中包含印尼文、菲律賓文、泰文、越南文等。

全家昨日也與非營利組織 One-Forty 共同發布全國首份《移工便利商店大調查》，調查中指出，便利商店成為移民工除住所與工作地以外最重要的第三場所，且移民工於超商單次消費金額是國人的近兩倍。全家表示，為此將建立更多元的服務，以便對接不同族群的需求。

另外調查顯示，移工平均約每兩天於超商消費一次，其中人數以印尼最多，占比高達五成，其次為越南、菲律賓、泰國。其中消費方面以食物、日用品為主，而跨境匯款、領錢、寄包裹等則是最主要的使用項目。

談及未來是否會招聘移民工，以面對缺工問題，薛東都說，在服務業上因法規問題無法招募，目前僅以外籍學生為主，不過人數相當少。

全家在展店方面規劃，今年將重拾展店動能，目標年增150家店，將回到過去的展店水準。針對在超市型店面famisuper，目前截至五月底共有57家間，預計今年將展至百間。

全家 新移民 超商

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