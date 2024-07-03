宏捷科 Q2營收創高

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（2）日公告6月營收4.26億元，月減1.9%、年增101.9%，業績表現持穩；其中，第2季營收13.07億元，季增1.6%、年增148%，創單季營收新高，業績表現亮眼。

宏捷科累計上半年營收25.93億元，年增198.5%，較去年同期激增，上半年營收已逼近去年度全年營收27.23億元，顯示今年出貨動能相當強勁，而下半年即將迎來傳統旺季，預料今年營運將遠優於去年。

展望第3季，宏捷科認為，由於進入電子旺季，加上美系客戶新機將導入AI，有望催動換機潮，加上WiFi 7滲透率加速提升，因此對下半年營運持樂觀態度，維持「季季高」的看法不變。

宏捷科表示，今年智慧手機品牌廠均在新品導入AI應用，有助於吸引用戶換機，進而推升PA需求提升。