邑錡OBM產品 本季量產

縮時相機大廠邑錡（7402）的雲端OBM新品因應客戶要求追加功能，最快遞延至本季量產，加上槍用瞄準器本季表現不俗，隨新品齊發，下半年邑錡營運有望逐季走高。

邑錡昨（2）日除息，每股配發1.5元現金股利，除息參考價106元，盤中最高一度站上107元，惟不敵大盤走勢疲弱，終場翻黑收103元，下滑3元。

法人預期，邑錡第2季營收有望優於首季，因OBM占比拉高，毛利率也有機會比首季好，估計整體獲利不輸去年同期每股純益0.72元。邑錡昨天不評論法人預估的財務數字。

邑錡今年首季受惠業外匯兌收益進補，稅後純益1,487萬元，每股純益0.43元，優於去年同期每股純益0.01元，惟因創新ODM業務營收占比拉高，首季毛利率33.24%，年減2.38個百分點。