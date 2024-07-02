譜瑞擬買回1100張庫藏股 每股573至1285元

譜瑞-KY董事會今天決議，明天起自集中交易市場買回1100張庫藏股，買回區間價格每股573至1285元。

譜瑞-KY表示，預定買回庫藏股期間為7月3日至9月2日，買回數量1100張，區間價格573至1285元，買回的庫藏股將轉讓予員工。

譜瑞-KY這次是今年首度實施庫藏股，3年內曾2度買回庫藏股，110年10月28日至12月8日買回700張庫藏股，111年10月31日至12月28日買回2000張庫藏股。

隨著時序步入電腦市場傳統淡季及面板需求疲弱影響，高速產品需求相對穩健，譜瑞-KY預期，第2季營收將約1.1億至1.22億美元。下半年除電腦市場旺季效應，人工智慧筆記型電腦（AI NB）新產品效益也是營運成長動力。