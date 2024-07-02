安特羅腸病毒71型疫苗解盲達標 股票7月申請創新板上市

興櫃股安特羅(6564)今日股票暫停交易，下午召開重大訊息記者會，宣布旗下腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)第三期臨床試驗療效解盲順利達標，保護力數據達99.12%，為目前全球市售產品中，保護力最高的腸病毒71型疫苗。

安特羅總經理張哲瑋指出，安特羅腸病毒疫苗海外三期臨床試驗，2022年在越南展開收案；2023年越南一波腸病毒71型大流行時，迅速累積陽性個案，確認安特羅腸病毒疫苗不但安全，還有優異保護力，解盲結果毫無意外。

安特羅也透露，腸病毒疫苗上市以來逐步深耕小兒疫苗及檢測市場，規劃7月中旬向證交所送件申請創新板上市。

針對三期臨床試驗，安特羅說明，採多國多中心模式進行，台灣在中國醫藥大學附屬醫院、台大醫院、台北榮總、林口長庚醫院、台大新竹分院、台中榮總和彰化基督教醫院等七家醫學中心進行收案，共收案1266人；在越南，與越南巴斯德研究所合作，於檳知省(Ben Tre Province)和永隆省(Vinh Long Province)二家試驗醫院，完成2727人收案，總收案有效樣本數達3993人。

試驗期間共追蹤到腸病毒71型確診個案71例(台灣2例和越南69例)，其中疫苗組確診個案數為1例，安慰劑對照組確診數為70例，依「腸病毒疫苗臨床研發策略指導原則」計算公式，依循法規指引與臨床試驗計劃書定義計算後，疫苗有效性(VE)為99.21 %，並依Poisson回歸統計分析後，95%信賴區間為94.31%~99.89%，其統計P值小於<0.001，達到統計上的顯著意義。

安特羅腸病毒71型疫苗，2023年取得食藥署藥證，以台灣流行的B4亞基因型病毒株，配合國光生技新一代高產能細胞培養生物反應器製程，於台中潭子細胞廠建立新一代高產能細胞培養生物反應器製程，可大幅提升安特羅腸病毒71型疫苗產能，預計114年起擴大供貨。

另一方面，為布局東南亞市場，已與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH簽訂腸病毒71型疫苗銷售合約，近期將向越南提出藥證申請，更將目標鎖定東南亞各國新生兒市場，同時進一步布局進入中國大陸市場。