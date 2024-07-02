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安邦生技完成A+輪募資 目標今年底登錄興櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安邦生技（Anbogen Therapeutics, Inc.）2日宣布成功完成A+輪募資，募集到2.2億元。這次募資是接續在2024年2月1日完成的3.8億元A輪募資，兩輪合併共募集6億台幣。安邦生技總經理薛博仁表示，隨著公司研發進展順利，目標今年底能登上興櫃。

安邦生技的這次A+輪資金，將用於推進ABT-301的臨床二期試驗，目標明年初向美國食品藥物管理局（FDA）提出申請。這輪融資由凱基創投（KGI Venture Capital）領投，並得到了現有投資者和新投資者的積極參與。

安邦生技說明，A+輪募資的資金主要用於支持ABT-301與PD-1抑制劑（免疫檢查點抑制劑）合併治療微衛星穩定（MSS）轉移性大腸直腸癌的臨床二期試驗，這些病患人口約佔轉移型大腸直腸癌病患人數的95%。

經過反覆驗證的臨床前研究結果顯示，ABT-301與免疫檢查點抑制劑聯合使用時，在多種實體腫瘤模型(皮下異種移植與原位模式)中展現出顯著的協同治療效果，包括大腸直腸癌、肝癌、三陰性乳癌和頭頸癌。

有鑑於這些令人鼓舞的結果，安邦決定推進A+輪募資，以確保ABT-301臨床試驗所需的資金，而不影響ABT-101臨床二期的開發進度。

薛博仁說，安邦已將ABT-301的臨床前數據、和臨床二期試驗設計提供給幾家擁有免疫檢查點抑制劑的公司，目前已有大型製藥公司表示認同，且願意以象徵性極少的費用提供PD-1藥物給安邦臨床試驗使用。此合作不僅能讓安邦有更有效分配現有資源，也顯示了對ABT-301和安邦生技的高度認可。

據估計，ABT-301與PD-1抑制劑合併治療微衛星穩定（MSS）轉移性大腸直腸癌的未來市場潛力，美、歐及日本合計逾90億美元。

安邦生技執行長徐祖安表示，安邦對投資者的持續支持和對我們使命的信心深表感謝。這筆資金對於推進ABT-301合併免疫檢查點抑制劑來治療實體腫瘤至關重要，並且肯定了我們不斷努力將有效的癌症治療帶給需要的患者。

募資 大腸直腸癌 生技

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