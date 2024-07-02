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和迅技術授權 將進帳1.9億
和迅（6986）昨（1）日宣布，攜手集研生醫簽訂「間質幹細胞藥物-生產技術」授權契約，和迅將提供臍帶間質幹細胞培養技術，與外泌體生產技術給集研生醫，雙方共同開發臍帶間質幹細胞衍生的外泌體，開發之產品可應用於傷口癒合治療與醫美應用領域。
和迅表示，透過雙方合作，和迅第一階段可收取180萬美元簽約金，後續分階段條件與開發進度達成，和迅各階段可收取授權金合計420萬美元，其合約金總額600萬美元（約新台幣1.95億元）。此為和迅首次技術授權，代表和迅除CDMO/CMO業務已臻成熟外，和迅所發展的外泌體技術也達可授權階段，配合外泌體需求的市場成長將繼續為和迅營運注入強勁的成長動能。
和迅表示，集研生醫是專業醫藥生技公司，成立之初以功能性保健品開發為主要營業項目，期望打造慢性病專用的保健品。
新冠疫情期間，公司也轉型為生技醫藥研發公司。2020與醫學中心進行DC- PDL1癌症疫苗的產學合作開發驗證，並與國際頂尖研究機構合作。
集研生醫自2022年看好外泌體的未來，持續委託和迅進行製程開發與研究，期以外泌體為原料開發各式醫材或藥品應用，將先著重傷口癒合與各式醫美應用開發，授權後未來仍由和迅進行生產，由集研生醫投入醫材與新藥開發資源與國際合作的市場。
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