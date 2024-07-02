快訊

用中華民國在搞台獨 梁文傑：依陸標準…馬英九是「華獨」

豪雨炸花蓮！土石流淹沒軌道 台鐵崇德=和仁採單線雙向行車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中美晶綠電業務報捷

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

太陽能廠中美晶（5483）旗下再生能源售電業者續興昨（1）日宣布，與南亞科、福懋科簽署綠電合約，將提供兩家客戶10年4億度綠電。

續興和南亞科及其關係企業福懋科舉辦再生能源購售電合約簽約，本季起轉供南亞科暨福懋科綠電。

中美晶強調，續興是專注綠色能源開發的子公司，結合母公司在太陽能產業的經驗與領先地位，提供全方位的綠色服務，包括規畫開發多元再生能源、整合買賣雙方需求，建立完整的綠電採購方案等。

中美晶提到，續興是透過再生能源電能加憑證等方式，提供南亞科及福懋科近4億度綠電，以一個小家庭每月使用約300度電計算，約等於供給133萬戶用電量；若將總簽約量換算成減碳效力，總共可降低約19.7萬噸二氧化碳的碳排放量，相當於511座大安森林公園一年吸碳量。

中美晶 南亞科 綠電

延伸閱讀

Google宣布在台建置1GW電廠 國內太陽能模組三雄振奮

不熟再生能源政策？ 經濟部、國發會被問2026光電占比答不出

童子賢：勿迷戀綠電尖峰數據 做 AI 靠光電需后羿不射日

歐綠電巨頭 放緩擴張

相關新聞

雷科三引擎 動能強勁

主／被動元件設備及材料商雷科（6207）受惠全球對先進封裝需求大開，其代理的CoWos設備出貨續強外，雷科用於CoWoS...

鼎天擴大客製化產品比重

廣達旗下鼎天（3306）受惠三大ODM客戶加持，客製化產品比重大增，伴隨利基型市場耕耘有成，帶動毛利攀升，今年客製化產品...

晶鑽攻陸千億元 顏值商機

晶鑽（6815）生醫今年以來營運穩健成長，在獨家引進韓國KL全台最高功率超皮秒雷射PICO-K的貢獻下，5月單月營收達9...

中美晶綠電業務報捷

太陽能廠中美晶（5483）旗下再生能源售電業者續興昨（1）日宣布，與南亞科、福懋科簽署綠電合約，將提供兩家客戶10年4億...

和迅技術授權 將進帳1.9億

和迅（6986）昨（1）日宣布，攜手集研生醫簽訂「間質幹細胞藥物-生產技術」授權契約，和迅將提供臍帶間質幹細胞培養技術，...

泰宗攜奈捷 攻基因檢測

泰宗（4169）昨（1）日宣布，與奈捷生技公司簽訂合作契約，將結合雙方優勢，針對目前未滿足的NGS檢測實驗室需求，共同協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。