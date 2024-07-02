快訊

用中華民國在搞台獨 梁文傑：依陸標準…馬英九是「華獨」

豪雨炸花蓮！土石流淹沒軌道 台鐵崇德=和仁採單線雙向行車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼎天擴大客製化產品比重

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

廣達旗下鼎天（3306）受惠三大ODM客戶加持，客製化產品比重大增，伴隨利基型市場耕耘有成，帶動毛利攀升，今年客製化產品營收占比可望由去年的約四成、一舉衝破五成，獲利將顯著升溫。

鼎天主攻衛星定位系統主機板，並提供汽車雷達、雲端AI視覺方案等，為無線通訊技術、全球衛星定位設備供應商，客戶包括東北亞、東南亞與歐美市場。

鼎天近年來積極調整營運策略，逐漸退出毛利漸低且市場逐漸萎縮的GPS可攜式導航裝置（PND）市場，轉向毛利較佳、銷售單價遠高於GPS模組的車載導航設備及ODM業務發展，切入環景系統、貨物偵測及駕駛偵測系統等，產品線漸趨多元。

除積極擴大客製化產品比重，切入利基型市場外，鼎天表示，隨著科技進步，雷達的使用量持續增加，今年公司積極投入車用雷達研發，希望下半年會有較完整的產品推出。

鼎天第1季受惠高毛利產品出貨比重增加，加上實施進料管控、既有客戶恢復拉貨，即便營收較去年同期下滑15.5%，但毛利率衝上29.8%，逼近三成大關。

ODM 東南亞 營收

延伸閱讀

鳥擊造成飛機失事 雷達偵測成解方

日本沖繩降「破紀錄大雨」 淹水深及大腿民眾涉水推車

陸男駕船闖淡水河…管碧玲談雷達偵測遭質疑洩密 海委會回應

共軍前艦長開快艇闖台…海巡署懲處10人 台上的他臉色凝重

相關新聞

雷科三引擎 動能強勁

主／被動元件設備及材料商雷科（6207）受惠全球對先進封裝需求大開，其代理的CoWos設備出貨續強外，雷科用於CoWoS...

鼎天擴大客製化產品比重

廣達旗下鼎天（3306）受惠三大ODM客戶加持，客製化產品比重大增，伴隨利基型市場耕耘有成，帶動毛利攀升，今年客製化產品...

晶鑽攻陸千億元 顏值商機

晶鑽（6815）生醫今年以來營運穩健成長，在獨家引進韓國KL全台最高功率超皮秒雷射PICO-K的貢獻下，5月單月營收達9...

中美晶綠電業務報捷

太陽能廠中美晶（5483）旗下再生能源售電業者續興昨（1）日宣布，與南亞科、福懋科簽署綠電合約，將提供兩家客戶10年4億...

和迅技術授權 將進帳1.9億

和迅（6986）昨（1）日宣布，攜手集研生醫簽訂「間質幹細胞藥物-生產技術」授權契約，和迅將提供臍帶間質幹細胞培養技術，...

泰宗攜奈捷 攻基因檢測

泰宗（4169）昨（1）日宣布，與奈捷生技公司簽訂合作契約，將結合雙方優勢，針對目前未滿足的NGS檢測實驗室需求，共同協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。