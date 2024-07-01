桓鼎揪伴 攻海外充電站

桓鼎-KY（5543）衝刺EV商機，近期與飛宏科技旗下電動載具充電設備解決方案子公司馳諾瓦科技（Zerova）簽訂MOU，聯手合作拓展「EV充電站儲充整合方案」，規劃下半年起陸續於台灣、美國、歐洲、日本、新加坡、泰國等地建置海外示範點。

此外，隨著電動車普及化、各國再生能源發展目標，對於增強電網韌性需求殷切，除共同攜手推廣桓鼎能源儲能牆系統，並投入車輛對電網（V2G）、車輛對家庭（V2H）技術開發，開拓全球能源轉型市場商機。

桓鼎集團總經理莊宏偉表示，電動車充電站布建仍受限於大空間、高壓電力供應、需申請專用饋線或專用變電站等，為實現電動車目的地充電，攜手馳諾瓦進一步深度戰略合作。