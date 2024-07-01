昇達科、華通 衝低軌衛星
研調機構TrendForce近期發布報告「低軌衛星大廠供應鏈策略與挑戰分析」報告，指出隨著低軌衛星服務全球用戶滲透率持續上升趨勢，全球衛星零組件供應商陸續切入星鏈（Starlink）與OneWeb兩家主要衛星大廠供應體系，預估2021－2025年全球衛星市場產值從2,830億提升至3,570億美元，年複合成長率（CAGR）2.6%。
受惠低軌衛星出貨逐漸增加，近期股市波動但台灣衛星產業供應鏈相對穩定抗跌，包括昇達科（3491）股價維持相對高檔，昇達科日前指出，目前低軌衛星營運占比持續攀升，從去年占比近15％，到今年5月占比達46％，華通股價上周五收81.4元，台光電也緩步走高，看好低軌衛星今年占比增加。
針對目前主要低軌衛星業者，TrendForce指出，Starlink現階段採取供應鏈垂直整合策略，在自有工廠內進行衛星本體關鍵零組件生產與組裝作業。
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