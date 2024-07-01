AI應用需求續夯，推升半導體產業景氣回溫，晶圓廠加速高階製程生產設備擴產規劃，也讓機台清洗業務量攀升，法人認為，世禾（3551）今年營運可望再創新高。

受惠於半導體廠加碼擴產，拉動機台清洗業務需求，世禾今年5月合併營收2.17億元，月增2%，年增15.5%，交出連續二個月營收創單月新高的漂亮成績單。累計今年前五個月合併營收10.39億元，年增8.2%，來到同期史上新高。

世禾是台灣第一家專業再生洗淨處理廠，成立27年，台灣工廠設在新竹及台南，就近服務半導體及面板等高科技廠商外，也在中國大陸的成都、合肥、廈門、東莞建廠，並南向新加坡服務半導體產業聚落，迄今仍是台灣唯一上市櫃的設備潔淨再生服務廠。

世禾主要提供清洗機台的設備廠牌，包括國際設備大廠如：應用材料、科林研發、東京威力科創（TEL）、ULVAC、ASML等。

台灣主力客戶如台積電與群創光電；中國前二大面板廠京東方、華星光電，以及半導體廠都是其客戶。

世禾今年首季合併營收6.1億元，季增4.7%，年增6.1%。毛利率34.73%，分別季減1.34及年減4.48個百分點。

世禾稅後純益0.82億元，季增11.8%，年增2.1%；每股稅後純益1.47元。

世禾去年稅後純益3.14億元，年減13.5%；EPS為5.58元。日前股東會通過盈餘配發1.2元股利，及資本公積配發1.6元股利，共計2.8元現金股利。