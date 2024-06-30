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大摩：穩懋明年可望受惠三星及iPhone 目標價升至200

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券發布報告指出，穩懋明年可望受惠於蘋果iPhone換機潮。美聯社
摩根士丹利證券發布報告指出，穩懋明年可望受惠於蘋果iPhone換機潮。美聯社

摩根士丹利證券發布報告指出，穩懋（3105）明年可望受惠於三星智慧機供應鏈可能移轉、蘋果iPhone換機潮及升級到WiFi 7等三大利多，評等從「中立」升至「優於大盤」，目標價從150元大升至200元。

報告指出，三星智慧機直接射頻元件原本來自國際整合元件製造（IDM）廠，未來會有更多轉向亞洲供應鏈，預估每年將向亞洲廠商購買1.7-1.8億個射頻設備，以降低物料清單成本，以與中國大陸安卓陣營競爭。此舉有利於台灣砷化鎵廠，也有利於大中華的射頻IC設計公司。

其次是iPhone商機。報告指出，iPhone在連續三年出貨負成長之後，明年可望迎來正成長。大摩預估，iPhone今年出貨量仍將下滑2%，但明年可望年成長5%，預計全年將出貨2.25億支，Apple Intelligence可望帶動iPhone 16的換機潮。穩懋有多達40%的營收來自於蘋果，將大幅受惠於iPhone 出貨上修。

第三個利多，則是如果進入WiFi 7世代，將採用更多砷化鎵。WiFi 7有三個頻段（2.4 GHz、5 GHz及6 GHz），高於WiFi 6的兩個頻段（2.4 GHz及5 GHz）。大摩估計，穩懋今年有15-20%的營收來自於WiFi。

大摩自2021年以來就負面看待穩懋，原因是iPhone出貨及市占雙雙下滑，對穩懋的營運是強大的逆風。由於市場對穩懋的預期降低，加上可望有三大利多加持，因此大摩對穩懋看法轉趨正面。

大摩將穩懋今年的每股稅後純益（EPS）調降3%，但將2025年的EPS上調13%到8.05元，2026年的EPS上調17%到8.74元；2025年及2026年的毛利率分別上調0.7、0.9個百分點。

iPhone 三星 大摩 穩懋

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