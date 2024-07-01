穩懋三利多 大摩按讚

摩根士丹利證券發布報告指出，穩懋（3105）明年可望受惠於三星智慧機供應鏈可能移轉、蘋果iPhone換機潮及升級到WiFi 7等三大利多，評等從「中立」升至「優於大盤」，目標價從150元大升至200元。

報告指出，三星智慧機直接射頻元件原本來自國際整合元件製造（IDM）廠，未來會有更多轉向亞洲供應鏈，預估每年將向亞洲廠商購買1.7~1.8億個射頻設備，降低物料清單成本，以與大陸安卓陣營競爭。此舉有利於台灣砷化鎵廠，也有利於大中華的射頻IC設計公司。

其次是iPhone商機。報告指出，iPhone在連續三年出貨負成長後，明年可望迎來正成長。大摩預估，iPhone今年出貨量仍將下滑2%，但明年可望年成長5%，預計全年將出貨2.25億支，Apple Intelligence可望帶動iPhone 16的換機潮，亞洲供應鏈有望將明年的iPhone 16銷售上修增加400~500萬支。穩懋有多達40%的營收來自於蘋果，將大幅受惠於iPhone出貨上修。

第三個利多是，如果進入WiFi 7世代，將採用更多砷化鎵。