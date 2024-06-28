LINE Pay 強攻雙向跨境支付

連加商業網路（LINE Pay）（7722）昨（28）日舉行股東常會，展望今年，LINE Pay董事長丁雄注表示，將從用戶端、合作夥伴、支付周邊服務、雙向跨境支付、金融科技服務五大面向發展LINE Pay生態圈，持續推升營運動能。

LINE Pay 2023年營收為49.28億元，年增28%，歸屬母公司淨利4.81億元，每股純益8.09元。LINE Pay指出，因公司處於事業成長階段，為維持公司長期穩定成長，因應經營發展、人力資源，以及多元業務合作、事業擴張之投資需要，不配發去年股利，也獲股東會通過。

台灣電支業者積極開發海外支付場景，LINE Pay也表示要積極推動雙向跨境支付，LINE Pay支付場景拓展至海外，首波以南韓為主，也將逐步擴展到東亞地區。

丁雄注表示，2024年LINE Pay將在既有的穩固基礎上，多方拓展服務類型與範圍。