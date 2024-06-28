特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數 增刪18檔成分股
臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動將自2024年7月1日(星期一)起生效。
成分股納入：
聯強（2347）、佳世達（2352）、瑞昱（2379）、億光（2393）、增你強（3028）、 由田（3455）、華擎（3515）、智易（3596）、鼎翰（3611）、松翰（5471）、豐藝（6189）、台郡（6269）、朋億（6613）、騰輝電子-KY（6672）、廣積（8050）、志超（8213）、明基材（8215）、富鼎（8261）。
成分股刪除：
鴻海（2317）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、微星（2377）、正崴（2392）、敦陽科（2480）、揚博（2493）、聯陽（3014）、台灣大（3045）、正文（4906）、和碩（4938）、眾達-KY（4977）、達興材料（5234）、中光電（5371）、 崇越（5434）、聯茂（6213）、宇瞻（8271）、金居（8358）。
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